Ermenistan’dan ‘Karabağ’daki savaşa Türkiye’den yaklaşık 150 üst rütbeli asker katılıyor’ iddiası

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ellerindeki bilgilere göre resmi olarak tanınmamış Dağlık Karabağ’daki çatışmalara Türkiye’den yaklaşık 150 üst rütbeli askerin Azerbaycan tarafında katıldığını ileri sürdü.

Paşinyan’ın iddiasına göre Ermenistan, Dağlık Karabağ'da cephedeki farklı komuta noktalarında Türkiye’den yaklaşık 150 üst rütbeli askerin Azerbaycan tarafında savaştıklarına dair 'bilgiye' sahip.

Söz konusu iddiaları Ermenistan halkına sesleniş konuşması sırasında ortaya atan Paşinyan, “Askerlerimizin verdiği bilgiye göre saldırılara Azerbaycan ordu birlikleri, ayrıca Suriyeli militan ve teröristlerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup özel kuvvet askerleri de katılıyor. Edindiğimiz bilgilere göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin komuta noktalarında yaklaşık 150 Türk üst düzey askeri personeli bulunuyor ve askeri operasyonları yönetiyor” diye konuştu.

Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.