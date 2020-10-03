Erivan’dan medya kuruluşlarına çağrı: Karabağ’daki gelişmeleri canlı yayınlamaya son verin

Ermenistan Savunma Bakanlığı, medya kuruluşlarını resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki gelişmelerle ilgili canlı yayın yapmaya son verme çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, medya kuruluşlarına Dağlık Karabağ’daki gelişmelerle ilgili canlı yayın yapmaya son verme çağrısında bulunuldu.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Yaptığımız birçok çağrıya rağmen medya temsilcilerinin hem cephedeki çatışmaların sürdüğü bölgelerde, hem de başkent Stepanakert (Hankendi) dahil olmak üzere Artsakh’ın (Karabağ) yerleşim yerlerindeki gelişmeler ile ilgili canlı yayın yaptıkları görülüyor” ifadelerine yer verildi.

Bu şekilde yapılan canlı yayınlara son verilmesi çağrısında bulunan bakanlık, “Yayınlar, karşı tarafın ateş tanzimi yapmasını sağlayarak Ermeni birliklerin eylemleri için doğrudan tehdit oluşturuyor ve sivil halkın da hedef haline gelmesini kolaylaştırıyor” açıklamasında bulundu.

Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.