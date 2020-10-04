Azerbaycan: Dağlık Karabağ'daki Türk askerlerine ait olduğu iddia edilen ses kaydı sahte

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dergahlı, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin yayınladığı, Dağlık Karabağ’da Azeri ve Türk askerler arasında olduğu iddia edilen telsiz konuşması kaydının sahte olduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Dergahlı, “Ermenistan basını tarafından yayılan ve Azeri ile Türk askerleri arasında Dağlık Karabağ’daki askeri eylemler sırasında olduğu iddia edilen ses kaydı, Ermenistan istihbaratının bir başka sahte ürünü. Söz konusu ses kaydının bölgedeki askeri eylemlerle hiçbir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi daha önce YouTube’da Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer alan Türk askerleri ve Arap paralı askerler arasında olduğu iddia ettikleri bir ses kaydı yayınlamıştı. Ellerindeki kanıtların resmi kanallar üzerinden partner istihbarat kuruluşlarına iletildiği belirtilmişti.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.