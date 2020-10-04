Azerbaycan: Ermenistan'a ait 4 tank imha edildi

Bakanlığın açıklamasına göre, Magathis-Agderinsk yönünde Ermenistan’a ait 4 tank imha edildi, 3 tank alındı.

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi, askeri üssün vurulduğunu iddia etti

Uluslararası olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi ise Azerbaycan kentlerindeki askeri mevzilere saldırı gerçekleştirildiği ve bir askeri üssün vurulduğunu öne sürdü.

Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, Facebook’taki açıklamada, “Gence’deki askeri üs havaya uçuruldu” ifadelerini kullandı.

Pogosyan, Azerbaycan kentleri sakinlerinden bulundukları yerlerden ayrılmaları çağrısı yaparak, Azeri güçlerinin Stepanakert’e saldırı gerçekleştirmesinin ardından buralardaki askeri mevzilerin kendilerinin hedefi haline geldiğini ifade etti.

Azerbaycan ordusu da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Gence’ye ateş edildiğini bildirdi. Terter ve Horadiz kentlerinin de saldırıya uğradığı açıklandı.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.