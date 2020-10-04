Sovyet diplomatik misyonunun Ankara'ya gelişinin 100. yıldönümü

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “4Ekim 1920’de, tam 100 yıl önce, Sovyet diplomatik misyonu Ankara'ya geldi. Sovyet elçiliği, bir yabancı ülkenin Ankara'daki ilk misyonu oldu. Bu önemli gün vesileyle Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğini pekiştirmek için çalışan herkesi kutlarız!" ifadeleri kullanıldı.
#4Ekim 1920’de,tam💯yıl önce, Sovyet diplomatik misyonu Ankara'ya geldi. Sovyet elçiliği,bir yabancı ülkenin Ankara'daki ilk misyonu oldu. Bu önemli gün vesileyle @tcbestepe @TBMMresmi @TC_Disisleri &🇷🇺🇹🇷 işbirliğini pekiştirmek için çalışan herkesi kutlarız! #RusyaTürkiye100 pic.twitter.com/CbZ734QmEs— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) October 4, 2020
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