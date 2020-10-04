Sovyet diplomatik misyonunun Ankara'ya gelişinin 100. yıldönümü

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin açıklamasına göre Sovyet diplomatik misyonu 4 Ekim 1920’de Ankara’ya ziyarette bulundu. Sovyet elçiliği böylece, yabancı bir ülkenin kentteki ilk misyonu oldu.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “4Ekim 1920’de, tam 100 yıl önce, Sovyet diplomatik misyonu Ankara'ya geldi. Sovyet elçiliği, bir yabancı ülkenin Ankara'daki ilk misyonu oldu. Bu önemli gün vesileyle Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğini pekiştirmek için çalışan herkesi kutlarız!" ifadeleri kullanıldı.

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