Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminden iddia: Azerbaycan, Magadiz'in kontrolünü almadı

Dağlık Karabağ ordusunun Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Azerbaycan tarafının, Magadiz’in kontrolünü aldıkları iddiası gerçeği yansıtmıyor. Düşmana ait bir araç konvoyu Magadiz yolunda imha edildi” ifadeleri kullanıldı.

Temas hattı boyunca askeri eylemlerin sürdüğü kaydedilen açıklamada, “En şiddetli çatışmalar kuzey ve güney yönlerinde gerçekleşiyor. Düşman sürekli olarak saldırı girişiminde bulunuyor ancak savunma ordusu birliklerinin kararlı eylemleri neticesinde bu girişimler bastırılıyor” iddiasında bulunuldu.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.