Ünlü Japon modacı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon modacı Kenzo Takada, Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Japon modacının ailesi basın açıklamasıyla Takada'nın öldüğünü doğruladı.

Moda endüstrisinin sembol ismi 81 yaşındaydı.

27 Şubat 1939'da Japonya'nın Hyogo eyaletinde doğan Kenzo Takada, kız kardeşlerinin okuduğu dergileri okumaya başladıktan sonra modacı olmaya karar verdi.

1965'te bir tekneyle Paris'e geldikten sonra bir süre serbest tasarımcı olarak çalıştı. İlk defilesini de 1970 yılında burada sahneleyen Takada, 1980’lerde modaya damga vurdu.

Ünlü modacının 1970'li yıllarda kurduğu Kenzo markası, dünyanın en büyük lüks giyim markalarından biri haline geldi.

1999 yılında emekliye ayrılan Kenzo Takada, kariyeri boyunca 8 bin farklı tasarıma imza attı.