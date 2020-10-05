Aliyev: Dağlık Karabağ'daki krizin askeri yolla çözümü olabilir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’daki krizin askeri çözümünün olmadığı görüşüne katılmadığını söyledi.

Al Arabiya televizyonuna konuşan Aliyev, “Sık sık krizin askeri çözümü olmadığını duyuyorum. Ben buna katılmıyorum” dedi.

Uluslararası toplumun 28 yıllık müzakere süreci boyunca krizin siyasi yolla çözümünü sağlayamadığını kaydetti.

Aliyev, “Uluslararası toplum uluslararası kararların yerine getirilmesini sağlayamıyorsa, Azerbaycan bunu kendi yapacaktır” ifadelerini kullandı.