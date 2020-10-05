Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminden Azerbaycan'ın Stepanakert ve Şuşa'ya saldırdığı iddiası: Yanıtımız gecikmeyecek

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, Azerbaycan güçlerinin Stepanakert ve Şuşa kentlerine saldırdığını iddia ederek karşılık vermekle tehdit etti.

Facebook’tan açıklama yapan Pogosyan, “Düşman yine Stepanakert ve Şuşa’ya saldırıyor. Savunma ordusunun yanıtı gecikmeyecek” ifadelerini kullandı.

Pogosyan, Bakü’den farklı olarak sivil halkı değil, büyük kentlerde bulunan askeri mevzileri hedef aldıklarını ileri sürdü ve bu kentlerde yaşayanları olası kayıpları önlemek için bulundukları yerlerden ayrılmaya çağırdı.