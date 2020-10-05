Lavrov: Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ve İran’la temas halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ve İran’la temas halinde olduğunu ifade etti.

Rusya’daki Avrupa İşletmeler Birliği (AEB) temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Lavrovi “Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan’la da, Azerbaycan’la da, komşu ülkeler olarak Türkiye ve İran’la da temas halindeyiz” dedi.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.