Aliyev, Azerbaycan ordusunun bir dizi bölgeyi ve stratejik tepeyi kontrol altına aldığını duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki cephe hattında bir dizi bölgeyi ve stratejik tepeyi kontrol altına aldığını bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’daki cephe hattında bir dizi bölgeyi ve stratejik tepeyi kontrol altına aldığını ifade etti.

Aliyev, “Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail bölgesinin Şeyhali Ağalı, Sarıcalı, Mezra köylerini ve farklı yönlerde birçok stratejik tepeyi kurtardı. Kahraman ordumuzun başarılı operasyonu devam ediyor. Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerini kullandı.

Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Şıxəli Ağalı, Sarıcalı, Məzrə kəndlərini və müxtəlif istiqamətlərdə bir neçə strateji yüksəkliyi azad etmişdir. Qəhrəman ordumuzun uğurlu əməliyyatı davam edir. Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 5, 2020

​Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, 27 Eylül’de bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.