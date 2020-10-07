UNICEF, Yemen'e çocuk felci aşısı gönderdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde kullanılmak üzere Yemen'e çocuk felci aşısı gönderildiğini duyurdu.

UNICEF'in Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, çocuk felci aşılarını taşıyan uçağın Uluslararası Sana Havalimanı'na ulaştığı belirtildi ancak miktarla ilgili ayrıntı verilmedi.

Açıklamada, söz konusu aşıların, Husilerin kontrolündeki Amran, Sada, El-Cevf ve Hacce kentlerinde çocuk felcine karşı başlatılacak aşı kampanyasında kullanılacağı ifade edildi.

BM yaklaşık bir ay önce, Husilerin kontrolündeki bölgelerde 15 yıl aradan sonra ilk defa çocuk felci vakalarının görüldüğünü duyurmuştu.

Yemen hükümeti ise Husileri, çocukların aşı olmasına izin vermeyip hastalığın yayılmasına sebep olmakla suçlamıştı.