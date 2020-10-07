Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi: Türkiye'nin krizin çözümünde arabuluculuğu kabul edilemez

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki krizde arabulucu olması gerektiği açıklamasıyla ilgili bölgedeki Ermeni yönetiminden yapılan açıklamada, "Artsah Cumhuriyeti’nin, Azerbaycan-Karabağ krizinin barışçıl yolla çözümü için gösterilen uluslararası arabuluculuk çabalarına Türkiye’nin her türlü dahlinin kabul edilemez olduğu konusundaki ilkesel tutumunu kesin bir dille bir kez daha bildiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Artsah Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen saldırganlığı yönettiği, Azerbaycan’a silah sevkiyatı yaptığı ve Ortadoğu’dan terör örgütlerini askeri eylemlere yönlendirdiği iddia edilen açıklamada, tüm bunların Ankara’nın AGİT Minsk Grubu’nda yer almasını imkansız kıldığı kaydedildi.

Azerbaycan, barış güçlerinin Dağlık Karabağ krizine dahil edilmesine karşı çıktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Hüseyin Mahmudov, Dağlık Karabağ’daki sürece barış güçlerinin dahil edilmesi için iki tarafın da onayı gerektiğini, Bakü’nün bu yönde bir istek belirtmediğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Mahmudov, "Barış güçlerinin sürece dahli konusunda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un sözleriyle yanıt vermek isterim. Kriz bölgesine barış güçlerinin dahil edilmesi için hem Ermenistan’ın hem de Azerbaycan’ın onayı gerekli. Azerbaycan bu yönde bir istek belirtmedi” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın barış gücünü resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’a ancak Bakü ve Erivan’ın rızasıyla gönderebileceğini belirtmişti.