Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan Türkiye’ye ‘yayılmacılık’ suçlaması

Rus ‘Pervıy Kanal’ televizyonuna konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Güney Kafkasya bölgesinde yayılmacı politika izlediğini ileri sürdü.

Paşinyan, “Türkiye neden yüz yıl sonra Güney Kafkasya'ya döndü? İki nedeni var. Birincisi, Ermeni soykırımı politikasına devam etmek. Türkiye neden bu politikaya ihtiyaç duyuyor? Yayılmacı politikasını, emperyalist politikasını sürdürmek için” iddiasını ortaya attı.

Söz konusu politikanın sadece kuzey yönde değil, güney ve güneydoğu yönlerinde de uygulandığını savunan Paşinyan, “Bu durum Türkiye'nin Akdeniz'de, Ortadoğu'da, Yunanistan ve Kıbrıs ile ilişkilerinde vs. durumlarda izlediği politikalar bağlamında değerlendirilmeli. Bu politika, Türk İmparatorluğunu yeniden kurma politikasıdır” diye konuştu.

Paşinyan, uluslararası ortaklarına Türkiye'nin bu eylemlerinden çıkarım yapma çağrısında bulundu.

‘Erivan Dağlık Karabağ'ı tanıyabilir’

Ermenistan'ın resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'daki Ermeni Yönetimi'ni tanınma konusunu incelediğini, durumun analizine göre şu veya bu kararın verileceğini söyleyen Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer analizimiz Karabağ'a ve sorunun çözümüne yardımcı olacağını gösterirse böyle bir adım atacağız, yoksa bu yönde karardan imtina edeceğiz. Şu anda tartışma sürecindeyiz.”

Erivan'ın bu konuyu değerlendirirken uluslararası boyutunu da dikkate aldığını söyleyen Paşinyan, “Elbette uluslararası toplumun azami düzeyde yapıcı üyesi olmamız gerektiğini dikkate alıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Karabağ’daki ihtilafın çözümü için iki tarafın uzlaşması gerekiyor’

Dağlık Karabağ da dahil olmak üzere, her türlü ihtilafı çözmek için uzlaşmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Paşinyan, şunları söyledi:

“Herhangi bir ihtilafta, eğer o ihtilafı gerçekten çözmek istiyorsak uzlaşmaya ihtiyaç var. Ermeni tarafı her zaman uzlaşmaya hazırdı. Azerbaycan’ın uzlaşmaya hazır olması durumu değiştirecek.”

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.