Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Rusya ve Türkiye’nin Karabağ’daki duruma olumlu etkisi olur

Türkiye’nin aktif çatışmaların sona ermesinin ardından Karabağ'daki arabuluculuk misyonuna katılma hakkına sahip olduğunu belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya ve Türkiye’nin her şeyden önce gerginliği azaltmak için bölgedeki olaylar üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rus ‘Pervıy Kanal’ televizyonuna verdiği röportajda resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’da çatışmaların sona ermesinin ardından Türkiye’nin oradaki arabuluculuk misyonuna katılma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Aliyev ayrıca Rusya ve Türkiye’nin her şeyden önce gerginliği azaltmak için bölgedeki olaylar üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini ifade etti.

Aliyev, “Türkiye şüphesiz büyük bir ülke, Güney Kafkasya'daki komşumuz olarak, aktif çatışmaların sona ermesinin ardından gerçekleştirilecek olan arabuluculuk misyonunda yer alma hakkına sahiptir. Hem de mevcut arabuluculuk misyonunun 28 yıl boyunca herhangi bir sonuca ulaşmadığını, ancak ya eylemsizliğe ya da şu anda bulunduğumuz duruma yol açtığını göz önünde bulunduracak olursak. Elbette pragmatik bir yaklaşımla ilerlemeliyiz, bölgede tansiyonun düşürülmesi, kalıcı bir barışın sağlanması, işbirliğinin geliştirilmesi için gelişmeleri gerçekten olumlu etkileyebilecek kim? Elbette ki her şeyden önce bu ülkelerin Türkiye ve Rusya olduklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.