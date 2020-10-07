Aliyev: Türkiye, Karabağ konusunda sadece politik destek veriyor

Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Aliyev, “Türkiye’nin desteğine gelince. Türkiye sadece politik çözüm, çatışma sonrası çözüm yönünde destek veriyor. Halihazırda Türkiye, her türlü söylenti ve iftiralara rağmen hiçbir şekilde çatışmada yer alan taraf değil. Bunlar tamamen asılsız iddialar, tıpkı Türk F-16’nın Ermeni Su-25’i vurduğu gibi” ifadesini kullandı.

‘Ermenistan Karabağ çatışmasını uluslararasılaştırmaya çalışıyor’

Karabağ çatışmasının Azerbaycan ve Ermenistan sınırları dışına çıkmaması gerektiğini söyleyen Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aslında bu çatışma Ermenistan’ı bile kapsamıyor. Çünkü Ermenistan topraklarından yapılan topçu atışlarına rağmen biz Ermenistan topraklarına hiçbir şekilde saldırmıyoruz, Ermenistan’ın topraklarına geçmiyoruz, oysa bunun için tüm imkanlara sahibiz. Ermeni tarafı bu çatışmanın içine Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nü çekmek istiyor, ama başarısız. Avrupa ülkelerini çekmek istiyor. Ve aslında bu çatışmayı uluslararasılaştırmaya çalışıyor. Bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu söylüyoruz”.