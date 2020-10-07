Paşinyan'dan uluslararası topluma 'Karabağ'ın bağımsızlığını tanıyın' çağrısı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ krizine ilişkin ulsulararası topluma çağrı yaptı.

Euronews'e konuşan Paşinyan, "İnsani felaketi ve bu çatışmanın tırmanmasını durdurmak için uluslararası toplum kararlı hareket ederek Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanımalı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.