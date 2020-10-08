Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ordu komutanlarını topladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in silahlı kuvvetler komutanları ile operasyonel bir toplantı yaptığı bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, silahlı kuvvetler komutanları ile operasyonel bir toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada, “7 Ekim tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Başkomutan İlham Aliyev önderliğinde, Milli Savunma Bakanlığı’nın merkez karargahında bakanlık yetkililerinin ve cephe hattında görevli birliklerin başındaki komutanların katılımıyla operasyonel bir toplantı yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.