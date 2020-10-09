KGAÖ: Azerbaycan'ın toprak iddiası yok, Ermenistan'a saldırmayacak

KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, Dağlık Karabağ bölgesine yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulunarak, Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına saldırmayacağını duyurdu.

Zas, RT televizyonuna açıklamasında "Eminim böyle bir gelişme olmayacak. Neden mi? Çünkü öncelikle Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik toprak iddiası yok ve Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne el uzatmıyor. İkincisi de Azerbaycan yönetiminin, böyle bir karar almamak için ve bunun hemen durumu değiştireceğini anlayamaya yeterli sağduyuya sahip ve halkına yönelik sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Azeri ve Ermeni politikacı ve askerlerin, aralarındaki çatışmanın bölgesel seviyeye büyümesine izin vermeyecek kadar sağduyulu olduğunu kaydeden Zas, şöyle devam etti:

"Şimdi çatışma ve durum başka, dünya toplumunun da buna uygun bir tavrı ve değerlendirmesi var. Eğer bu şimdi değişirse elbette her şey değişir. Sanırım çatışmanın bölgesel düzeye yükselmesi ne Azerbaycan, ne Ermenistan, ne de başka bir ülkenin çıkarına değil. Bu yüzden böyle bir seçenek görmüyorum."