Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı: Güvenlik Konseyi’nde reform yapılabilir

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM'nin kuruluşunun 75. yıldönümü nedeniyle Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nde online olarak düzenlenen '21. yüzyılda BM'yi nasıl görüyoruz?' başlıklı konferansa katıldı.

Polyanskiy, yaptığı konuşmada "Güvenlik Konseyi’nde reform yapılması olasılığını dışlamamakla birlikte, bunu beşlinin ayrıcalıklarına yönelik bir girişim olan Güvenlik Konseyi'nin daimi üye sayısının artırılması gibi değerlendirmek istemem. Reformun bu şekilde gelişmesi gerekmiyor, çünkü Güvenlik Konseyi etkili bir uluslararası araç olmanın yanı sıra aynı zamanda önemli ve güçlü bir tribündür. Bu nedenle, görevlerden biri de aynı zamanda Güvenlik Konseyi'nin temsil gücünü artırmaktır" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Konseyi'nde Batılı devletlerin sesinin daha güçlü olduğuna vurgu yapan Polyanskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatırladığım kadarıyla, İngiltere'nin de içinde yer aldığı zamanlar Avrupa Birliği'nin üye sayısı 5 veya 6'ya ulaşmıştı, hatta Güvenlik Konseyi üyelerinin üçte biri ortak bir dış politikaya sahip olan Avrupa Birliği ülkeleri. Örneğin, Fransa'nın sahip olduğu veto hakkı olan bir yer onlar için yeterli olurdu."

Polyanskiy, BM Güvenlik Konseyi’nde Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin payının artırılması gerektiğinin önemine değinerek şunları söyledi:

"Bu nedenle, Almanya ve hatta Japonya'nın Güvenlik Konseyi'ne dahil edilmesi fikrini desteklemiyoruz. Çünkü bunlar Batılı ülkeler, aynı yaklaşımları paylaşıyorlar, Güvenlik Konseyi bundan yeni bir şey almaz. Aynı zamanda, örneğin Hindistan ve Brezilya kendi politikaları olan büyük nüfusa sahip büyük ülkeler... Hindistan'ı ele alacak olursak, kesinlikle bu devletin sesi olmadan ciddi konuları tartışmak zor."