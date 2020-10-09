Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Türkiye'ye 'Kafkasya'da yeni Suriye yarattı' suçlaması

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, 'Kafkasya'da yeni bir Suriye' yaratmakla suçladığı Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorununa müdahalesini durdurmak için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Dağlık Karabağ krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Türkiye'yi hedef aldı.

Financial Times'a konuşan Sarkisyan, "Şimdi Türkiye'yi durdurmak için uluslararası düzeyde harekete geçmezsek bu bölge yeni Suriye'ye dönüşecek ve herkes zarar görecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu denklemden çıkarsa bölge ateşkese ve müzakere masasına dönmeye daha yakın olacak" diyen Ermenistan Cumhurbaşkanı, bölgede yabancı militanların varlığının 'sadece Ermenistan değil, tüm Kafkasya bölgesi ve Rusya için tehdit' olduğunu savundu.

Sarkisyan, Azerbaycan ordusu saflarında savaştığı iddia ettiği yabancı militanların 'Orta Asya ülkeleri ve İran'ın kuzeyine büyük etki yapabileceğini' de sözlerine ekledi.