Berlin’den Bakü ve Erivan’a Karabağ ile ilgili müzakerelere başlama çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Berlin’in Ermenistan ile Azerbaycan arasında Moskova'da varılan insani ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı belirtilerek taraflara ateşkese uyma ve ne pahasına olursa olsun yeni kayıplardan kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Almanya hükümeti, Moskova'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında insani amaçlı ateşkes konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve her iki tarafı, ateşkese uymaya ve her ne pahasına olursa olsun yeni kayıplardan kaçınmaya çağırıyor" ifadelerine yer verildi.

© AA Azerbaycan: Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti:

“Federal hükümet, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarına, çatışmaları sona erdirme konusundaki kararlılığı ve esaslı müzakereler için teşekkür ediyor. AGİT Minsk Grubu'nun bir üyesi olarak, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarına müzakereler yoluyla çözüm bulmaya yönelik sürekli çabalarına desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından 4 maddelik bir anlaşmaya imza atarak Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.