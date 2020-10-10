BM Genel Sekreteri'nden Erivan ve Bakü'ye ateşkese uyma çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Erivan ve Bakü’ye anlaşmaya vardıkları ateşkese bağlı kalmaları ve parametreleri üzerinde bir an önce anlaşmaları çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan’a, anlaşmaya vardıkları ateşkese bağlı kalmaya ve parametreleri üzerinde bir an önce anlaşmaya çağırdı.

“Genel Sekreter, Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Moskova'da dün yapıldığı duyurduğu insani ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyor. Genel Sekreter arabuluculuk çabalarından dolayı Rusya Federasyonu'na şükranlarını sunuyor” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

“Genel Sekreter varılan ateşkese bağlı kalınması ve ateşkes ile ilgili somut parametreler üzerinde bir an önce anlaşmaya varılması çağrısı yapıyor.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından 4 maddelik bir anlaşmaya imza atarak Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.