AGİT Minsk Grubu Karabağ’daki insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının Karabağ'da insani ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıkları ve tarafları yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeye çağırdıkları bildirildi.

AGİT Minsk Grubu eş başkanları olan Rusya, Fransa ve ABD’nin AGİT basın dairesi tarafından yayınlanan açıklamasında, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından insani ateşkes ilan edilmesinin memnuniyetle karşılandığı ve taraflara yükümlülüklerini tam olarak yerine getirme çağrısı yapıldığı belirtildi.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın ateşkese ilişkin açıklamasının memnuniyetle karşılandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Eş başkanlar, ateşkesin belirli parametreleri üzerinde anlaşmaya varma, üzerinde anlaşılan ilkeler ve formata dayalı bir çözüme ulaşmak için yoğun ve esaslı müzakereleri sonuçlandırma çabalarını desteklemek için taraflarla aktif iletişim halinde olmayı sürdürüyor.”

‘AGİT Minsk Grubu esir ve cenaze takası konusunda Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile temas halinde’

Açıklamada ayrıca AGİT Minsk Grubu’nun esir ve cenazelerin en kısa zamanda takas edilmesi konusunda Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile temas halinde olduğu ifade edildi:

“AGİT (Minsk Grubu) eş başkanları ve dönem başkanının özel temsilcisi Andrzej Kasprzyk, cenazelerin bir an önce iadesi ve esirlerin takası ile ilgili koşullar ve lojistik konusunda Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile yoğun bir diyalog içinde. Tarafları acil olarak gerekli tüm güvenlik ve lojistik garantilerini sağlamaya çağırıyoruz.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından 4 maddelik bir anlaşmaya imza atarak Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.