Azerbaycan: Gence'deki bir binaya roket isabet etmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan'da başkent Bakü'nün 360 kilometre batısındaki Gence şehrindeki çok katlı bir binaya roket isabet etmesi sonucu en az 9 kişinin öldüğü, 34 kişininse yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Acil Durumlar Bakanlığı personeli, Ermenistan’ın silahlı güçleri tarafından fırlatılan roketin Gence’de isabet ettiği çok katlı binanın enkazında kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şimdiye dek enkazdan dokuz kişinin cenazesini çıkardı, içlerinden dördü kadındı” denildi.

Açıklamada, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu 34 kişininse yaralandığı belirtildi.

Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev: "Raketin Ermənistandan yoxsa işğal olunmuş ərazilərdən atılması məsələsi araşdırılır". #Ganja #StopArmenianAgression pic.twitter.com/B7uQrf8IT9 — Azərbaycan TV (@aztvresmi) October 11, 2020

​Daha önce Azerbaycan makamları, Karabağ’da geçici ateşkes kararı alınmasının ardından Gence’de 10’dan fazla apartmana roket isabet ettiği açıklamasını yapmışlardı.

Erivan ise söz konusu açıklamaları ‘dezenformasyon’ olarak nitelemişti.

Karabağ’a ilişkin geçici ateşkes kararı, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının cuma günü Moskova’da yaptıkları on saatlik görüşme sonucunda alınmıştı. Söz konusu görüşme, Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden sert çatışmaları izledi.

Dün yerel saat ile 12.00’de (TSİ 11.00) başlayan ateşkes tarafların esir ve cenaze değişimi için uygulanacak, ancak ne kadar süreceği bilinmiyor.

Ateşkesin başlamasının hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.

Hem Ermenistan hem Azerbaycan, Karabağ için nihai bir çözüm bulunması çağrılarını yapıyor. Resmi olarak Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde.