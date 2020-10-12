Nobel Ekonomi Ödülü'nü Milgrom ve Wilson kazandı

2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nü 'ihale formatları' konusundaki çalışmalarından dolayı Milgrom ve Wilson kazandı.

2020 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson aldı.

Ödül, ikilinin 'ihale teorisine yönelik iyileştirmeler ve yeni ihale formatları için buluşlar' konusunda yaptığı çalışmalar üzerine verildi.

Nobel Ödül Komitesi, Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, "Alfred Nobel anısına verilen 2020 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü 'ihale teorisinde iyileştirmeler ve yeni hale formatları için buluşlar' için Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'a verildi" dedi.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

​Alfred Nobel Anısına Verilen Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü, 1969 ve 2019 yılları arasında 51 kez 84 kişiye verildi.