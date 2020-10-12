Azerbaycan: Gence'deki bina Elbrus tipi füzeyle vuruldu

Pazar gecesi Gence'yi vuran füzenin Toçka-U tipi füze olduğunu duyuran Azerbaycan, bir düzeltme yaparak Gence'deki yerleşimlerin Elbrus füzesiyle hedef alındığını ifade etti.

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Direktörü Gazanfer Ahmedov, gazetecilere yaptığı açıklamada Gence'nin Toçka-U'yla değil Elbrus füzesiyle vurulduğunu belirterek "Elbrus füzeleri, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip. Bu durum, Ermenistan'ın insanlığın tüm değerlerini görmezden geldiğini ortaya koyuyor" dedi.

Başkent Bakü'nün 360 kilometre batısındaki Gence şehrindeki çok katlı bir binaya roket isabet etmesi sonucu en az 9 kişinin öldüğü, 34 kişininse yaralandığı belirtilmişti.

Dağlık Karabağ’a ilişkin geçici ateşkes kararı, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının cuma günü Moskova’da yaptıkları on saatlik görüşme sonucunda alınmıştı. Söz konusu görüşme, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden sert çatışmaları izlemişti.

Hem Ermenistan hem Azerbaycan, Karabağ için nihai bir çözüm bulunması çağrıları yapıyor. Resmi olarak Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde.