Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Dağlık Karabağ'da esir ve cenaze değişimi başlamadı, süreçte yer almaya hazırız

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki esir ve cenaze değişimine henüz başlamadığını belirten Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), süreçte yer almaya hazır olduklarını duyurdu.

ICRC'den yapılan açıklamada esir ve cenaze değişiminin başlaması için tarafların sürecin formatı üzerinde anlaşması gerektiği belirtilerek "ICRC olarak her iki tarafla sürekli temas halindeyiz ve sürece dahil olmaya hazırız. Değişimin başlaması için ICRC görevlilerinin çalışması da sağlanmalı" ifadelerine yer verildi.

Bu arada ICRC Avrasya Bölge Direktörü Martin Schuepp, "Değerlendirmelerimize göre her iki taraftan yüz binlerce kişi doğrudan veya dolaylı olarak çatışmalardan etkilendi. İnsani ateşkes mutabakatına uyulacağını ve çatışmalardan etkilenen kişiler için durumun hissedilir şekilde kolaylaşacağını umuyoruz" dedi.

ICRC'nin insani operasyona başlaması için gereken mutabakatın henüz sağlanmadığını belirten Schuepp, cephe hattı da dahil bölgede yaklaşık 200 ICRC personeli bulunduğunun altını çizdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 00.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı. Karşılıklı suçlamalar hala devam ediyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.