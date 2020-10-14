14 yaşındaki bir gencin Azeri İHA'sıyla vurulduğuna dair iddiaya Bakü'den yanıt

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen atışlar sonucunda 14 yaşındaki bir gencin yaralandığına dair Ermenistan tarafından ortaya atılan iddiayı reddetti.

10 Ekim'de Moskova'da uzun süren müzakerelerden sonra sağlanan ateşkese rağmen Dağlık Karabağ'da taraflar askeri faaliyetlere devam ederken Ermenistan, Azerbaycan'ı 14 yaşındaki bir genci vurmakla suçladı.

Suçlamayı reddeden Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Tüm olası ve olası olmayan yöntemleri kullanan Ermenistan, toplumda yalan bilgi yaymaya devam ediyor. Adı ve soyadı belirtilmeyen, 14 yaşındaki bir gencin Azerbaycan'ın İHA atışı sonucunda yaralandığına dair iddia, yeni bir dezenformasyondur" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın envanterindeki İHA'ların sadece Ermenistan ordusuna ait askeri teçhizatın imhası için kullanıldığının altını çizen bakanlık, Azeri ordusunun çocuklar, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere sivillere karşı silah kullanmadığını vurguladı.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Alina Nikogosyan, Azerbaycan'a ait İHA tarafından gerçekleştirilen atışlar sonucunda 14 yaşındaki bir gencin yaralandığını öne sürmüştü.