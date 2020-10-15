Dağlık Karabağ'da giriş ve çıkışlara sınırlama

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'da serbest dolaşım ile giriş ve çıkışlara sınırlama getirildi.

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'ın lideri Araik Arutyunyan, bölgede serbest dolaşım ile giriş ve çıkışlara kısıtlamalar getirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını belirtti.

Arutyunyan Facebook'tan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sıkıyönetim kanununun hükümleriyle bağlantılı olarak, Artsakh Cumhuriyeti'nde (Karabağ Cumhuriyeti'nin Ermenice adı) serbest dolaşıma kısıtlamalar getirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladım, ayrıca Artsakh vatandaşlarının cumhuriyetten çıkışları için özel bir rejim getirildi.”

Getirilen kısılamalar kapsamında, askerlik çağındaki kişiler bölgeyi ancak özel durumlarda ve yetkililer tarafından verilecek belge ile terk edebilecekler.