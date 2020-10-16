Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Bakü'yü 'etnik temizlik' girişimiyle suçladı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, CBN News'e verdiği röportajda Azerbaycan hükümetini Karabağ'da 'etnik temizlik' yapmaya çalışmakla suçladı.

Sarkisyan, yaptığı açıklamada "Azerbaycan’ın amacı, Dağlık Karabağ bölgesinin otokton halktan, Ermenilerden temizlenmesidir. Birileri toprakları insanlardan arındırmaya çalıştıkları zaman, bunun adı etnik temizliktir. Binlerce yıldır orada yaşayan kadim kültürün taşıyıcıları Ermenileri o topraklarda istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin katılımı göz önüne alındığında, çatışmanın bir ‘din savaşına’ dönüşüp dönüşmeyeceği sorusuna Sarkisyan, "Türkiye bölgeye paralı asker olan İslamcı militanları getirmesine rağmen, böyle bir şey olmaz" yanıt vererek, bunun diplomasi yoluyla çözülmesi gereken bir ihtilaf olduğunu kaydetti.