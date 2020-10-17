Aliyev: Azeri ordusu Karabağ'daki üç köyü daha kontrol altına aldı

Twitter'dan açıklama yapan Aliyev, "Şanlı Azerbaycan ordusu, Hocavend'e bağlı Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerinin işgalden kurtardı. Çok yaşa Azerbaycan ordusu! Karabağ, Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

Доблестная Азербайджанская армия освободила села Хырманджиг, Агбулаг, Ахуллу Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 16, 2020

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı’in, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı'un arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 00.00 itibarıyla son buldu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı. Karşılıklı suçlamalar hala devam ediyor.

Hem Ermenistan hem Azerbaycan, Karabağ için nihai bir çözüm bulunması çağrıları yapıyor. Resmi olarak Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde.