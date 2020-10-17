Ermenistan ve Azerbaycan ateşkes için anlaştı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan ve Bakü’nün bu gece yarısından itibaren ateşkes ilan etme konusunda anlaştıklarını duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da 18 Ekim 0.00’dan itibaren insani ateşkesin yürürlüğe gireceğini doğruladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erivan ve Bakü’nün bu gece yarısından itibaren insani ateşkes ilan etme konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

“Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti 18 Ekim yerel saatle 00.00'dan itibaren insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardı” denilen açıklamada, bu kararın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarını temsilen Fransa, Rusya ve ABD liderlerinin 1 Ekim 2020 tarihli açıklaması, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim 2020 tarihli açıklaması ve 10 Ekim 2020 tarihli Moskova bildirisi uyarınca alındığı kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri doğruladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Ermenistan ile bu gece yarısından itibaren insani ateşkesin yürürlüğe gireceğini doğruladı.

Bakanlığın basın dairesinden yayınlanan açıklamada, “Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan, 18 Ekim yerel saatle 00:00'dan itibaren (TSİ 17 Ekim 23:00) geçici insani ateşkes ilan etme konusunda anlaşmaya vardı” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kararın 10 Ekim 2020 tarihinde Moskova’da varılan anlaşmanın maddelerine uygun olarak, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 1 ve 5 Ekim 2020 tarihinde yaptıkları görüşmeler sonrasında alındığı vurgulandı.

‘Karabağ ateşkes koşullarına uymaya hazır’

Diğer yandan resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ dışişleri makamı da AGİT Minsk Grubu’nun çabalarını desteklediğini ve ateşkesin koşullarına uymaya hazır olduğunu duyurdu.

Açıklamada, “AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının ve Ermenistan'ın Azerbaycan-Karabağ ihtilaf bölgesinde ateşi durdurma ve gerginliği azaltmaya yönelik çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti, 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine ve 17 Ekim tarihli anlaşmaya uygun olarak insani gerekçelerle karşılık temelinde ateşkes koşullarına uymaya hazır olduğunu teyit ediyor" ifadeleri yer aldı.