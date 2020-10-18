Azerbaycan, Ermenistan ordusunun sınırdaki ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu, Erivan yalanladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün gece yarısından itibaren sınırda ilan edilen ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan ise yalanlama geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın sınır bölgesinde gerilimi tırmandırma girişiminde bulunduğu belirtildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise bu bilgilerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.

Azerbaycan tarafının açıklamasında, “Ermenistan da Azerbaycan ile devlet sınırındaki gerilimi tırmandırma girişiminde bulundu. Ermenistan silahlı kuvvetleri 18 Ekim 00.05'ten 04.00'e kadar büyük kalibreli silahlar kullanarak Ermenistan’daki Çemberek bölgesi topraklarından Azerbaycan ordusunun Gedeney bölgesindeki mevzilerine, Ermenistan'ın Berd bölgesi topraklarından Azerbaycan ordusunun Tovuz bölgesindeki mevzilerine ateş açtı” ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Sputnik’e demecinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı yalanladı.

Stepanyan, “Bu açıklamayı yalanlıyorum, gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı.

Dün akşam Azerbaycan ve Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıklamış, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girmişti. Buna rağmen dün gece her iki taraf, karşı tarafı ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Bu sabah Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Azerbaycan tarafının Karabağ'da temas hattının İran sınırında bulunan güney yönünde saldırı başlattığını iddia etmişti.