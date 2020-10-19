Azerbaycan petrol boru hattının füzelerle hedef alındığını duyurdu, Ermeni tarafı reddetti

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın Bakü-Novorossiysk petrol boru hattını füzelerle hedef aldığını ancak saldırının Azerbaycan ordusunun hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini açıkladı. Ermenistan, bu açıklamayı reddetti.

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'den beri devam eden çatışmalarda Azerbaycan ve Ermenistan ikinci kez ateşkes mutabakatı sağlarken Bakü, Erivan'ın boru hatlarını hedef aldığını duyurdu.

Azerbaycan Başsavcılığı'nın açıklamasına göre Azeri hava savunma sistemleri, Ermenistan'ın fırlattığı füzeleri Bakü yakınında, Hazar Denizi kıyısında bulunan Sitalçay köyünde etkisiz hale getirdi. Füzelerin enkazı boru hattının sadece 250 metre uzağına düştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Danışmanı Hikmet Haciyev, füzelerin enkazının yer aldığı video görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Missile landed to Khizi region of Azerbaijan. Armenia continues to violate humanitarian ceasefire. pic.twitter.com/wft5nA9PEw — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 18, 2020

​Diğer taraftan Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azeri tarafının suçlamalarını reddetti.

Ermeni Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, "Azerbaycan Başsavcılığı'nın Bakü-Novorossiysk petrol boru hattına yönelik füze saldırısı düzenlendiği açıklaması tamamen yalan ve yalan hakkında yoruma gerek yok" ifadelerini kullandı.