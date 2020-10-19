Ermenistan: Türkiye, ABD'den Ermenistan'a insani yardım taşıyan uçağa hava sahasını açtı

Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi Başkanı Tatevik Revazyan, geçen hafta Ankara'nın vetosu nedeniyle havalanamayan Qatar Airways şirketine ait kargo uçağının Türkiye'nin hava sahasını açmayı kabul etmesiyle Erivan'a ulaştığını belirtti.

Revazyan, "ABD'deki Ermeni topluluğu tarafından toplanan insani yükleri taşıyan Qatar Airways uçağı, bugün saat 11:17'de (TSİ) Erivan'a indi. Yaşanan sorunu Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'ne (Eurocontrol) bildiren Ermenistan, ABD'deki Ermeni topluluğu ve Qatar Airways ile kargonun gönderilmesi için işbirliği yapmıştı. Uçak, Türkiye'nin hava sahasından geçerek Erivan'a ulaştı" dedi.

Ermenistan Başbakanlığı diaspora işleri yetkilisi Zareh Sinanyan, Türkiye'nin ABD'den resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'daki çatışmaların mağdurlarına insani yardım götürecek olan Qatar Airways uçağına hava sahasından geçme izni vermeyi reddettiğini ileri sürmüştü. Daha sonra havayolu şirketi, kargoyu taşımayı reddetmişti.

Türkiye'nin ABD'den Ermenistan'a insani yardım götürecek uçağa hava sahasını kasıtlı olarak kapattığını öne süren Ermenistan Sivil Havacılık Komitesi de, Eurocontrol'e başvurduklarını açıklamıştı.