ABD'den 6 Rus vatandaşına 'siber saldırı' suçlaması

ABD Başsavcılığı, 6 Rus vatandaşını siber saldırılar düzenleme ve diğer ülkelerin altyapısına saldırı amacıyla kötü amaçlı yazılım yaymakla suçladı.

ABD Başsavcılığı'nın iddianamesinde, internet korsanlarının 'Rusya yönetiminin Ukrayna, Gürcistan, Fransa'daki seçimler, Güney Kore'deki olimpiyatlara müdahalesine, uluslararası toplumun Moskova'yı Noviçok kimyasal maddesini kullanmaktan dolayı hesaba çekme girişimlerini bozma çabalarına ve diğer istikrarsızlaştırıcı eylemlere' destek verme niyetinde olduğu iddia edildi.

ABD Başsavcılığı temsilcisi, bugünkü basın toplantısında 'GRU'nun (Rusya Genelkurmay Başkanlığı Baş İdaresi) mevcut ve eski çalışanları' olduğunu iddia ettiği bu 6 Rus vatandaşının Güney Kore'deki olimpiyatlarda bilgisayarları çökerttiğini öne sürdü.

Ayrıca 'NOTPETYA virüsünün kurbanları' olduğu ifade edilen 3 ABD şirketinin uğradığı toplam zararın 1 milyar dolar olduğu iddia edildi.

Rusya daha önce ABD'nin siber casusluk suçlamalarını defalarca reddetmişti.