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    BM Gıda ve Tarım Örgütü Direktörü: 700 milyon insan halen aç ve bu durum salgınla daha da kötüleşti

    © AP Photo / Andrew Medichini
    Dünya
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    Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, “FAO’nun kurulduğu tarihten bu yana geçen 75 yıla dönülüp bakıldığında çok şey yapılmakla beraber, 700 milyon insan halen aç ve bu durum salgınla daha da kötüleşti” dedi.

    Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, dünyada 700 milyon insanın halen aç olduğunu ve mevcut durumun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle daha da kötüleştiğini ifade etti.

    Merkezi Roma’da bulunan BM kuruluşu FAO, kuruluşunun 75’inci yıldönümünü ve Dünya Gıda Günü’nü, “Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim. Eylemlerimiz geleceğimizdir” temasıyla karşıladı.

    Milyonlarca kişiyi sağlık ve açlık riskiyle karşı karşıya bırakan Kovid-19 salgınının gölgesinde video mesaj yöntemiyle Dünya Gıda Günü’nü kutlayan FAO Genel Direktörü Çü, şunları söyledi:

    “FAO’nun kurulması, tarihin unutamayacağı bir dönüm noktasıdır. Dünya liderleri, tüm halklar ve uluslar için gıda sağlama taahhüdünde bulunduğunda bu devrimci bir fikirdi. Geçen 75 yıla dönülüp bakıldığında çok şey yapılmakla beraber, 700 milyon insan halen aç ve bu durum mevcut Kovid-19 salgınıyla daha da kötüleşti” ifadelerini kullandı. 

    ‘Daha fazla çalışma’

    Kovid-19 salgınının yarattığı duruma dikkati çeken Çü, “Açlık bir kez daha arttıkça, Kovid-19 salgını gıda sistemlerimizin kırılganlığını ortaya çıkardıkça tarih, bizi bir kez daha bu zorluğun üstesinden gelmeye çağırıyor” diye konuştu.

    Çü, FAO’nun son yıllarda toplumları makineleşme ve yeni teknolojiler konusunda geliştirecek müdahalelerde bulunduğunu, aynı zamanda bitki hastalıklarıyla mücadele ettiğini ve sürdürülebilir besleyici gıdalar sağlama konusunda çalıştığını kaydetti. 

    FAO Genel Direktörü, açlığın üstesinden ancak yapılan katkıların iki kat artırılmasıyla gelinebileceğini belirterek, “İnsanlığın en asil hedeflerinden biri olan aynı zamanda FAO’nun da varoluş nedeni olan açlığı ve yetersiz beslenmeyi her yerde sona erdirmek için tüm ortaklarla durmaksızın birlikte çalışmalıyız” diye konuştu. 

    ‘Gıda temel hak’

    FAO’ya ev sahipliği yapan ülke olan İtalya’nın Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da gönderdiği görüntülü mesajında, “Gıda, insanın temel hakkıdır. İçinde bulunduğumuz an, tüm gezegen için doğal kaynakların sorumlu kullanımı konusunda ciddi küresel taahhüt gerektiren bir andır” dedi.

    Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da gönderdiği görüntülü kutlama mesajında, silahlar için kullanılan paranın, açlığı yenmek için kullanılması gerektiğini ifade etti.

    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, BM Gıda ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler (BM), BM
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