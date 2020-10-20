Paşinyan: Karabağ güçleri gerginliğin başlangıcından bu yana Türk yapımı 10 Bayraktar İHA’sı düşürdü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçlerinin, çatışmaların başlangıcından bu yana bölgede Türk yapımı yaklaşık 10 Bayraktar insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü ileri sürdü.

Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçlerinin, çatışmaların başlangıcından bu yana bölgede Türk yapımı yaklaşık 10 Bayraktar İHA’sı düşürdüğünü iddia etti.

Paşinyan, “Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu yaklaşık 10 adet Türk yapımı ‘Bayraktar’ İHA’sı vurdu. Ancak daha önce İHA’lardan hiçbiri Savunma Ordusu’nun kontrolündeki topraklara düşmedi. Şu anda nihayet eylül ayında üretildiğini, üzerindeki ultra modern kameranın ise haziran ayında Kanada'da üretildiğini gösteren bir Bayraktar'ın kalıntıları elimizde var gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Bayraktar İHA’ları için Ankara'ya parça tedarik eden ülkelerin Kanada örneğini takip ederek teslimatları askıya alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha önce Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, ülkesinde üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar nedeniyle Türkiye’ye ihracat izinlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Dağlık Karabağ gerilimi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

İki tarafın da kayıplar verdiği ve sivillerin de hayatını kaybettiği çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere önceki cuma Moskova’ya davet etmesi ve 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşmasının imzalanması ile 10 Ekim 0.00 itibarıyla son bulmuştu.

Ancak ateşkesin devreye girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.

Son olarak geçen cumartesi Azerbaycan ve Ermenistan, insani amaçlı ateşkes için anlaşmaya varıldığını açıkladı, ateşkes yerel saatle 00.00'da (TSİ 17 Ekim 23.00) yürürlüğe girdi. Buna rağmen iki taraf ta karşı tarafı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.