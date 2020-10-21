Gürcistan'da banka soygunu: Çok sayıda rehine var

Gürcistan'ın Zugdidi kentindeki bir bankada silahlı soygun gerçekleştirildi. Soyguncuların çok sayıdaki banka personeli ve müşterileri rehin aldığı aktarıldı.

Gürcü basını, bankada 30 kişinin bulunduğunu belirtiyor.

Bankadaki rehinelerin kurtarılması için polis tarafından özel bir operasyon düzenlenirken Gürcistan İçişleri Bakanlığı, televizyon kanallarına operasyonla ilgili yayınları durdurma çağrısı yaptı.

JUST IN: A video showing the situation in Zugdidi, where an unknown man armed with a grenade and a machine gun has taken employees and clients hostage at a Bank of Georgia branch office has emerged online https://t.co/iyfz3oh5l5 pic.twitter.com/2CD9F7j4bB — Sputnik (@SputnikInt) October 21, 2020

​Rustavi-2 televizyonu, "Bankada iki zanlı bulunuyor, birkaç kez ateş açtılar. Rehineleri dizlerinin üzerlerine çöktürdüler ve yaşlıların bankadan ayrılmasına izin verdiler" bilgisini geçti.

Başbakan Georgiy Gahariya da, operasyonu canlı yayınlayan kanallara tepki gösterdi.

Gahariya, "Özel bir operasyon düzenlenirken bunun hakkında canlı yayında konuşmak ve operasyonu yayınlamak doğru değil. Edindiğim bilgilere göre zanlı tek başına. Güvenlik güçlerinin operasyonun etkili olması için her şeyi yapacağından eminim" dedi.