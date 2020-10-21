Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile Karabağ’daki ateşkesi görüştü

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile Brüksel’de yaptığı görüşmede resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'daki ateşkese uymanın önemini vurguladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile Brüksel’de yaptığı görüşmede resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ'daki ateşkese uymanın önemine vurgu yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Michel, “Dağlık Karabağ’daki şiddet sona ermeli. Ermenistan Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede, devam eden çatışmalar ile ilgili en derin endişelerimizi yineledim. Taraflar ateşkese uymalı ve hiçbir koşul olmaksızın müzakere masasına dönmeli” ifadelerini kullandı.

Michel ayrıca Karabağ’daki çatışmaya ‘dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu’ sözlerine ekledi.

Violence in #NagornoKarabakh must stop.



To @Arm_President Sarkissian repeated our deepest concern about ongoing fighting with major humanitarian costs.



Parties must respect ceasefire and return to negotiating table without preconditions.



External interference is unacceptable. pic.twitter.com/5HE6j7xnc0 — Charles Michel (@eucopresident) October 21, 2020

Daha önce Ermenistan Cumhurbaşkanlığı bası dairesinden yapılan açıklamada, Sarkisyan’ın Karabağ sorununu AB ve NATO yönetimi ile ele almak üzere Brüksel’e gittiği, gündemde Ermenistan'ın sınır yerleşimlerinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalanması ile ilgili konular olduğu bildirilmişti.