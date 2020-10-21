Gürcistan'da iktidar partisinin ofisinin önünde silahlı çatışma

Gürcistan'da iktidardaki 'Gürcü Rüyası' partisinin Dmanisi'deki (Ermenistan ve Azerbaycan sınırındaki Kvemo-Kartli bölgesi) bürosu yakınında çatışma çıktığı ve yaralılar olduğu bildirildi.

Gürcü Rüyası Partisi Genel Sekreteri Irakli Kobahidze, Dmanisi'deki parti bürolarının önünde çatışma çıktığını ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Rustavi 2 televizyonuna konuşan Kobahidze, "Dmanisi'de, partimizin ofisinin yakınında, alışık olduğumuz ciddi bir provokasyon yaşandı. Bildiğim kadarıyla silahlı çatışma oldu, yaralılar var. Bu tür durumlarda kolluk kuvvetleri tarafından çok sert tepki verilmesi gerekiyor" dedi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gürcistan'da 31 Ekim'de parlamento seçimleri düzenlenecek.