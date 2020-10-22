Ermenistan, Azerbaycan'ı Karabağ'da taktik uçaklar kullanmakla suçladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Temas hattında çatışmaların devam ettiğini belirten Ovannisyan, "Sabahtan itibaren temas hattı boyunca çatışmalar sürüyor. Kuzeyde, Savunma Ordusu çok sayıda düşman saldırısını püskürterek ağır kayıplar verdirdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, ağırlıklı olarak taktik uçaklar kullandı, ancak başarıya ulaşamadı” ifadelerini kullandı.

Azerbaycana ait sabotaj gruplarının Karabağ güçlerinin mevzilerine sızmaya çalıştığını, ancak geri püskürtüldüğüne vurgu yapan Ovannisyan, “Çatışmalar ağırlıklı olarak güneye, Araks Nehri'ne taşındı. Azerbaycan askerlerinin ilerlemeye dönük tüm girişimleri boşa çıkarıldı" dedi.