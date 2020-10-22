Dağlık Karabağ'da askeri eylemler devam etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sürdüğü, Ermeni tarafının önemli tepelerden çekildiği belirtildi. Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ yönetimi ise Azerbaycan askerlerinin Martuni (Hocavend) kenti ve civar köylere topçu saldırıları düzenlediği iddia edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "21 Ekim’de gün boyu ve onu bağlayan 22 Ekim gecesinde cephenin Ağdere-Ağdam, Fuzuli-Cebrail ve Zengilan-Kubatlı yönünde çeşitli yoğunluklarda askeri eylemler devam etti. Düşman güçleri Azerbaycan ordusunun savunma mevzilerine hafif silahlar, havan mermileri ve toplarla ateş etti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Ermeni güçleri Kubatlı yönünde asker ve teçhizat kaybı verdi, önemli tepelerden geri çekilmek zorunda kaldı.

Askeri eylemlerin cephe boyunca sürdüğü kaydedilen açıklamada, Azerbaycan birliklerinin durumu kontrol altında tuttuğu kaydedildi.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi: Martuni'ye saldırıldı

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ yönetminden yapılan açıklamada ise Azerbaycan askerlerinin Martuni (Hocavend) kenti ve civar köylere topçu saldırıları düzenlediği ileri sürüldü. Başkent Stepanakert’te (Hankendi) gecenin sakin geçtiği aktarıldı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim'de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı.

Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes daha ilan edildi ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Lavrov, dün bir kez daha Moskova'ya giden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zograb Mnatsakanyan'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.