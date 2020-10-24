‘TürkAkım’ın Bulgaristan bölümünün yapımı 15 Aralık’ta bitmeli’

Bulgaristan’ın ulusal doğalgaz operatörü Bulgartransgaz’ın yüklenici firma Arkad ile imzaladığı ek sözleşmenin, TürkAkım doğalgaz boru hattının Bulgaristan kısmının 15 Aralık’a kadar tamamlamasını öngörüyor. Önceki sözleşmeye göre çalışmaların 4 Haziran’a kadar tamamlanması gerekiyordu.
Yüklenici firma, gecikmeye gerekçe olarak koronavirüs salgını nedeniyle ülkede uygulanan olağanüstü hali ve İtalya’dan ekipman tesliminde yaşanan gecikmeyi gösterdi.
Gecikmeden dolayı para cezasının öngörülmediği, sözleşme maliyetinin 1 milyar 320 milyon euro olarak kaldığı aktarıldı.
Haberde, daha önce Suudi menşeili olarak konumlandırılan Arkad şirketinin Rus vatandaşı Yuriy Şvetsov tarafından yönetildiğine dair bilgi de yer alıyor.
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