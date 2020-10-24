Aliyev, silah aldıkları ülkeleri açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin silah tedarik ettiği ülkelere açıklık getirdi.
Le Figaro'ya konuşan Aliyev, birçok ülkeden silah satın aldıklarına vurgu yaparak "Birçok ülkeden silah alıyoruz, ancak bunların çoğu Türkiye ve İsrail'den değil, Rusya'dan da satın alınıyor" dedi.
Aliyev, Azerbaycan'ın Ukrayna, Belarus ve İran yapımı silahlar satın aldığını da sözlerine ekledi.
Interview du Président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev @presidentaz au @Le_Figaro : «L’Arménie devra tenir compte de la nouvelle réalité!» #HautKarabakh #HautKarabagh #KarabakhisAzerbaijan #StopArmenianAggression #StopArmenia https://t.co/DmAmGkW5x5— Ambassade d’Azerbaïdjan en France (@AzAmbassadeFr) October 24, 2020
Aliyev ayrıca, Ermenistan'ın Rus silahlarını ücretsiz olarak aldığını, ancak bu bilgileri nereden aldığını belirtmedi.
Erivan'ın geçen yıl Rusya’dan Su-30SM savaş uçakları satın aldığı ve ödemenin bir kısmını teslimat sırasında yaptığı biliniyor.
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