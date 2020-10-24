Sarkisyan, Rusya'nın bir saldırı durumunda 'Ermenistan'a yardım edeceğinden' emin

Mısır’ın resmi yayın organlarından El Ahram'a konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, "Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Rusya'nın Ermenistan'la yaptığı tüm anlaşmalara uyacağını belirtti, bu çok net bir mesaj. Bunun, Rusya ve Rusya’nın genel olarak Kafkasya ve özellikle Türkiye, İran, Ortadoğu ve Orta Asya'ya açılan kapı olan Güney Kafkasya siyaseti açısından önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki askeri-siyasi anlaşmalara dikkat çeken Sarkisyan, Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) kurucularından biri olduğunu hatırlatarak, "Ermenistan Cumhuriyeti saldırıya uğrarsa, Rusya stratejik bir müttefik olarak Ermenistan'ın yanında duracaktır" dedi.

Must read: interview with Armenian President Armen Sarkissian. #PeaceforArmenians https://t.co/DBbaKRbZoV — Julieta Harutyunyan (@HarJulieta) October 24, 2020

Sarkisyan, Moskova ile Erivan arasındaki ilişkilerin çok derin ve ‘yüzeysel olaylara’ bağlı olmadığına vurgu yaparak, "Dostluğumuz ve ortaklığımızı, halklarımız arasında var olan ve uzun bir tarihi geçmişe sahip güçlü ve karşılıklı güven üzerine inşa ediyoruz" diye konuştu.

"Rusya'nın rolü burada çok önemli, 10 Ekim'de ateşkesi sağlamak için taraflar arasında arabuluculuk yaparak, çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma konusundaki kararlılığını gösterdi. Bunun cesur ve zamanında atılmış bir adım olduğunu kabul etmeliyiz, ancak Azerbaycan tarafı agresif ve tamamen yıkıcı tutumunu sürdürmeye devam ediyor."

Rusya’nın Dağlık Karabağ’da çatışan taraflar arasında güvenilir ve aktif bir arabulucu olduğunu kaydeden Sarkisyan, sözlerini şöyle sürdürdü: