ABD'nin Azebaycan Büyükelçiliği, Bakü'de terör saldırısı tehdidine karşı uyardı

ABD'nin Azerbaycan Büyükelçiliği, Bakü'de terör saldırısı tehdidi konusunda Amerikalıları ve diğer yabancı ülke vatandaşlarını uyardı.

ABD'nin Azerbaycan Büyükelçiliği, Bakü'de bir terör saldırısı yaşanma ihtimaline karşı uyarı mesajı yayınladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD'nin Bakü Büyükelçiliği, Bakü'de bulunan ABD vatandaşları ve diğer yabancılara yönelik potansiyel terör eylemleri ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir istihbarat aldı" ifadelerine yer verildi.

Bakü'deki JW Marriott Absheron oteli ve 'diğer yerlerde' terör saldırılarının yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlara dikkatli olmaları ve kalabalık yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi.

15 Ekim'de Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ermeni istihbarat servislerinin Bakü ve diğer büyük şehirlerde terör saldırıları planladığı konusunda ülke vatandaşlarını uyarmıştı.