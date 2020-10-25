AK Partili Çelik'ten Hollandalı aşırı sağcı Wilders'a: Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist. Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık tam zıddındadır" ifadelerini kullandı.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Özgürlük Partisi'nin Başkanı Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

​Twitter hesabından açıklama yapan Çelik paylaşımında "#TerroristGeertWilders" etiketini kullandı. Çelik, "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist @geertwilderspvv. Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık tam zıddındadır" ifadelerine yer verdi.

Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz. Çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür.



#TerroristGeertWilders — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 25, 2020

​Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür.

Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadaleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadalesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir.



#TerroristGeertWilders — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 25, 2020

​#GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir."