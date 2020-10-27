Üçüncü ateşkese rağmen Dağlık Karabağ'da gerginlik sürüyor: Taraflardan yerleşim birimlerine saldırı suçlaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin temas hattının farklı bölgelerinde yerleşim birimlerine ateş açtığı açıklaması yaptı. Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ yönetimi de gece boyunca gerginliğin sürdüğünü, Azerbaycan'ın yerleşim birimlerine saldırdığını iddia etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "26 Ekim’de gün boyu ve onu 27 Ekim’e bağlayan gece Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, insani amaçlı ateşkesi ihlal ederek temas hattının farklı noktalarında Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ve cephe hattı yakınlarındaki yerleşim birimlerine çeşitli tipte silahlarla ateş açtı. Askeri operasyonlar genellikle de temas hattının Hocavend, Fuzuli ve Kubatlı yönlerinde gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait 18. motorlu tüfek tümeninin ön yönetim karakolunu vurdu. Ölen askerler arasında tümen kurmay başkanı da yer alıyor. Ermeni güçlerine ait 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 obüsü, 1 Osa uçaksavarı, 1 Grad füze sistemi, 1 radar istasyonu ve 6 otomobilinin imha edildi.

Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçleri: İnsansız hava araçları kullanıldı, bir kısmı vuruldu

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ yönetimi de gece boyunca gerginliğin sürdüğü, belli noktalarda 'topçu düelloların' gerçekleştiği açıklaması yaptı.

Facebook’tan yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde düşman güçleri insansız hava araçlarını aktif şekilde kullandı, bir kısmı savunma ordusu tarafından vuruldu” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yerleşim birimlerini vurmaya devam ettiği, özellikle de Martuni (Hocavend), Martakert (Ağdere) kentleri ve Askeran bölgesi köylerinin saldırılara maruz kaldığı ileri sürüldü.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov 9 Ekim’de Moskova’da görüşmeler gerçekleştirmişti. Daha sonra 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşılmıştı. Ateşkes ihlallerinin ardından 18 Ekim’de de yeni bir ateşkes ilan edilmişti, ancak ihlaller bundan sonra da durmadı.

Son olarak da Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici üçüncü bir ateşkes 26 Ekim’de yerel saatle 08:00’da yürürlüğe girmişti.